Litvanya: Çin'in yardımı olmadan Avrupa'yı savunabiliriz

Landsbergis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'yı totaliter yönetimlere verilen destek ve söz konusu ülkelere yapılan yatırımlar nedeniyle eleştirdi.

Rusya'dan enerji satın alınıp teknoloji transfer edildiğini belirten Landsbergis, "Sadece Rusya'ya komşu ülkelere değil, Batı toplumuna yönelik tehditleri de görmezden geldik. Ordular ihmal edildi, sınırlar savunmasız kaldı, işgalcileri püskürtme kapasitemiz azaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Landsbergis, Ukrayna'nın savunulmasının aynı zamanda Avrupa'nın kendini savunması olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki jeopolitik körlüğümüz henüz düzelmedi. Rus saldırganlığı tehdidini görmemeyi seçtik ve şimdi Çin saldırganlığı tehdidini görmemeyi seçiyoruz. Aynı hatayı tekrarlamanın eşiğindeyiz. Rusya'dan Ukrayna'yı ve Gürcistan'ı işgal etmemesini istedik.Telefon görüşmeleri yaptık. Sonuç, trajik bir şekilde öngörülebilir bir felaketti. (Vladimir) Putin konusunda stratejimiz açıkça başarısız oldu. Şimdi, savunma harcamalarını ve üretimi artırmak veya transatlantik bağlantımızı güçlendirmek yerine, başka bir totaliterden Avrupa'da 'barışı sağlamamıza' yardım etmesini mi istiyoruz? Bu, Kuzey Akım doğal gaz boru hattından daha büyük bir hata olur."

Çin'in yardımı olmadan Avrupa'yı savunabileceklerini belirten Landsbergis, "Yardım talep etmek yerine gücümüzü ortaya koymalıyız ve dünyaya Ukrayna, Avrupa ve ABD'nin Avrupa kıtasını güvence altına almaya istekli ve muktedir olduğunu göstermeliyiz. Göndermemiz gereken tek sinyal bu" ifadesini kullandı.

Landsbergis, Avrupa'da barışın sağlanması için strateji değişikliğine gidilmesini önererek, "diktatörlere yalvarmayı önermiyorum" dedi.