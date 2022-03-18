Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Litvanya 4 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
[Fotoğraf: Reuters]
Baltık ülkesi Litvanya, Ukrayna ile dayanışma amacıyla 4 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesi için 5 gün süre verdi.
Litvanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Büyükelçisi Alexei Isakov'un bakanlığa çağrılarak, Rusya Büyükelçiliğinin 4 çalışanını "istenmeyen kişi" ilan eden diplomatik nota verildiği duyuruldu.
Açıklamada, Rus diplomatların son faaliyetlerinin "diplomatik statüleriyle bağdaşmadığı" belirtilerek, ülkeyi terk etmeleri için 5 gün süre verildiğine işaret eildi.
Kararın, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta Kiev ile dayanışmanın bir göstergesi olduğu vurgulandı.
Diğer Baltık ülkelerinden Estonya, 3 Rus diplomatı sınır dışı ederken; Letonya 3 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.
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