Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde bulunan Geryan şehrinde şiddetli yağışla birlikte golf topu büyüklüğünde dolu yağdı.

[Fotoğraf: İHA]

Araçlar ve evler doludan zarar görürken, sokaktaki vatandaşlar ise kendilerini doludan koruyacak en yakın yere koştu.

[Fotoğraf: İHA]

[Fotoğraf: İHA]