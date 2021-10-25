Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 01:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Libya'yı dolu vurdu: Ev ve araçlarda ciddi hasar oluştu
[Fotoğraf: İHA]
Libya'da etkili olan yağış bir süre sonra etkisini artırdı. Doluya dönüşen yağmur, ev ve araçlara da zarar verdi.
Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde bulunan Geryan şehrinde şiddetli yağışla birlikte golf topu büyüklüğünde dolu yağdı.
[Fotoğraf: İHA]
Araçlar ve evler doludan zarar görürken, sokaktaki vatandaşlar ise kendilerini doludan koruyacak en yakın yere koştu.
[Fotoğraf: İHA]
[Fotoğraf: İHA]
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