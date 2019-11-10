Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Washington ziyareti öncesinde, Amerikan Bloomberg medya kuruluşuna açıklamalarda bulundu.

ABD ile Libya'da DEAŞ'a karşı terörle mücadelede iş birliğinin devam ettiğini ancak General Halife Hafter'in başlattığı saldırıların, terör örgütünün yeniden örgütlenmesine neden olduğunu belirten Başağa, Rusya'yı da Libya'da savaşı "körüklemekle" suçladı.

Başağa, "Ruslar krize çözüm bulmak yerine müdahale ederek yangına benzin döküyor. Kanıtı ise Wagner 'i (paralı askerlerden oluşan bir grup) Libya'ya konuşlandırmaları, daha önce Suriye'ye, Orta Afrika'ya da gönderdiler. Wagner gittiği her yerde yıkıma neden oluyor." dedi.

Rusya ise Libya'da paralı askerleden oluşan Wagner grubunun varlığını yalanlıyor.

"ABD'yi etkili bir rol oynamaya davet ediyoruz"

Rusya'yı, 2011'de öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi rejiminin kalıntılarını tekrar iktidara getirmeye ve Afrika ile Avrupa'nın güney kanadındaki etkisini artırmaya çalışmakla da suçlayan Başağa, ABD'ye de krizin çözümü için çabaları artırması çağrısında bulundu.

Fethi Başağa, "ABD'nin Libya'ya karşı yasal ve ahlaki bir yükümlülüğü var. ABD eski rejimi devirmekte güçlü bir ortak oldu. Libya'da istikrar ve güvenliği sağlamak için Libyalılarla iş birliği yapmalı. ABD'yi etkili bir rol oynamaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Libya'da, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizi yaşanıyor. Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA