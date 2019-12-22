Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Dendias'ın Bingazi'ye gerçekleştirdiği sürpriz ziyareti değerlendirdi.

"Uluslararası kuruluşların kararlarını açık şekilde ihlaldir"

Seyyale, Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabından yayımlanan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afrika Birliği ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası kuruluşların kararlarını açık şekilde ihlaldir."

Seyyale, söz konusu kuruluşların UMH'yi Libya'daki tek meşru hükümet olarak gördüğünü hatta sözde hükümetle kurulacak ilişkiyi gayrimeşru kabul ettiğini vurguladı.

Yunan Bakan Dendias'ın Bingazi ziyareti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bugün Bingazi kentine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, ülkenin doğusundaki darbeci general Halife Hafter'in yanı sıra sözde yönetim yetkilileri Abdullah es-Sinni ve Abdulhadi el-Havic ile görüştüğü duyurulmuştu.

Bölge basınındaki haberlerde, Dendias'ın görüşmede, UMH'nin Türkiye ile "mutabakat zaptı imzalama hakkı olmadığını" öne sürdüğü belirtilmişti.

Türkiye ile Libya hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Kaynak: AA