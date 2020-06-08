Yermük Kampı, Libya'da ordunun yeniden kontrolü sağladığı önemli noktalardan biri. Stratejik öneme sahip kampı, darbeci Hafter milisleri ikmal noktası olarak da kullanıyordu. Yermük Kampı'na ilk kez TRT Haber girdi. Detayları, TRT Haber muhabiri Elif Akkuş aktardı, Oğuz Karatoprak görüntüledi.

Saldırıların projelerinin hazırlandığı, planlarının yapıldığı yerlerden biriydi Yermük Kampı. Kampta milislerin kaldığı odalar mevcut.

Hafter milislerinin eline geçmeden önce, 8 Nisan 2019 tarihinden önce Libya hükümetinin kullandığı askeri kamplardan biriydi.

Yerlerde bulunan haritalarda, Hafter milisleri tarafından başkente yönelik saldırı planlarının yapıldığı görülüyor.

Haber: Elif Akkuş

Kamera: Oğuz Karatoprak