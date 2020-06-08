Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Libya'daki Yermük Kampı'na ilk kez TRT Haber girdi
Libya'da ordunun uzun çatışmalar sonucu yeniden kontrolü sağladığı önemli noktalardan biri olan Yermük Kampı'na, ilk kez TRT Haber ekipleri girdi.
Yermük Kampı, Libya'da ordunun yeniden kontrolü sağladığı önemli noktalardan biri. Stratejik öneme sahip kampı, darbeci Hafter milisleri ikmal noktası olarak da kullanıyordu. Yermük Kampı'na ilk kez TRT Haber girdi. Detayları, TRT Haber muhabiri Elif Akkuş aktardı, Oğuz Karatoprak görüntüledi.
Saldırıların projelerinin hazırlandığı, planlarının yapıldığı yerlerden biriydi Yermük Kampı. Kampta milislerin kaldığı odalar mevcut.
Hafter milislerinin eline geçmeden önce, 8 Nisan 2019 tarihinden önce Libya hükümetinin kullandığı askeri kamplardan biriydi.
Yerlerde bulunan haritalarda, Hafter milisleri tarafından başkente yönelik saldırı planlarının yapıldığı görülüyor.
Haber: Elif Akkuş
Kamera: Oğuz Karatoprak
Etiketler: Yermuk kampı Libya ordusuSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 13:52
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