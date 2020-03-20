Dünya koronavirüsle mücadele ederken Libya'da darbeci Hafter saldırılarını sürdürüyor.

Son günlerde özellikle Ayn Zara bölgesinde yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Hafter’e ait 25 milis etkisiz hale getirildi

Hafter milislerinin saldırılarına Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler karşılık veriyor.

Trablus merkezli Febrayır televizyon kanalı, UMH’ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'na bağlı birliklerin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e ait 25 milisi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde öldürülen milislerin, Sudan ve Çad’dan getirilmiş paralı askerler olduğu belirtildi.

"Bu savaşı biz başlatmadık; ancak ne zaman ve nerede biteceğine biz karar vereceğiz"

Öte yandan UMH askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu yaptığı basın açıklamasında “Tekrar vurguluyoruz ki bu savaşı biz başlatmadık. Ancak bu savaşın ne zaman ve nerede biteceğine biz karar vereceğiz.” dedi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla önerilen ateşkesi kabul ettiklerini dile getiren Kununu, Hafter milislerinin dün gece ateşkesi ihlal ettiğini bundan dolayı saldırılara karşılık verdiklerini vurguladı.

Hafter milislerinin dün gece Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düzenlediği roketli saldırı nedeniyle bir kadın 3 çocuk hayatını kaybetmiş, biri çocuk 4 kişi de yaralanmıştı.

ABD'nin de içinde bulunduğu 9 ülkenin Libya'daki büyükelçileri ile Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği temsilcileri, koronavirüs tehdidine karşı önlem almak amacıyla ülkede "insani ateşkes" ilan edilmesini istemişti.