  • 26 AĞUSTOS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.012
    EURO 6.983
  • BIST 90185.99
    ALTIN 233.046
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Libya'da gerçekleşen terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Libya'da gerçekleşen terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Libya'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde ülkenin batısındaki Zliten şehrinde yaşanan terör saldırısını DEAŞ üstlendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Libyada gerçekleşen terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Terör örgütüne ait Amak haber ajansından yapılan açıklamada, şehrin çıkışında, Wadi Kaam Barajı yakınındaki güvenlik noktasına düzenlenen ve en az 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının DEAŞ militanları tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.

Libya'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Destek Misyonu ve BM destekli hükümet saldırıyı kınamıştı.

Libya'da 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından ortaya çıkan kaos ve istikrarsızlık ortamı, DEAŞ'ın bölgede varlık bulmasına yol açmıştı. Kıyı şehri Sirte'yi kontrolüne alan örgüt 2016 yılında düzenlenen operasyonların ardından kıyı hattından iç bölgelere çekilmek zorunda kalmıştı.

Libya halen ülkenin doğusunda ve batısında hüküm süren iki rakip hükümet arasında bölünmüş durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Libya, Terör saldırı, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER