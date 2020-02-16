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Libya toplantısı gelecek ay İtalya'da yapılacak
[Fotoğraf: AA ]
İtalya, ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak.
19 Ocak'ta Berlin'deki Libya Konferansı'na katılan ülkelerin dışişleri bakanları, Libya'daki son durumu değerlendirmek üzere Münih'te buluştu.
Önümüzdeki ay toplantıya İtalya ev sahipliği yapacak.
Toplantının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ve BM Libya Özel Temsilci Yardımcısı Stephani Williams, basın toplantısı düzenledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, toplantıya katılan ülkelerin Berlin Konferansı'ndaki hedefleri teyit ettiğini söyledi.
BM Libya özel temsilcisi Williams de Libya'daki ateşkesin risk altında olduğuna dikkati çekti.
Ülkedeki ekonomik durumun giderek bozulduğunu belirtti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 14:49
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