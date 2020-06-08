Libya ordusu, son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde etti.

Son üç gün içinde, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nın ardından Ayn Zara, Vadi er-Rebi, Tarhune ve Urban gibi yerleşim bölgelerinden milisleri çıkartarak kontrolü sağlayan Libya ordusu, yeni hedefini açıkladı.

Açıklamada, "Yeni meşru hedefimiz Sirte, Cufra ve ülkenin güneyinde bulunan petrol sahalarıdır." İfadelerine yer verildi.

Aslında şehir 2015 yılında DEAŞ terör örgütünden kurtarılmıştı.

Ancak şehre hakim olan Medhali Selefi görüşlü silahlı grup taraf değiştirince, 7 Ocak 2020'de Sirte, Hafter milislerinin eline geçti.

"Zafer yolu" operasyonu

Libya Hükümeti Sirte'yi kurtarmak için "Zafer yolu" adlı operasyon başlattı. Şehrin güneyindeki Carif ve el-Kıbeybe bölgeleri ele geçirildi.

Muammer Kaddafi'nin memleketi

Sirte, Muammer Kaddafi'nin memleketi olarak da biliniyor. Kaddafi, ülkeyi 42 yıl yönettikten sonra 2011 yılında Arap Baharı ayaklanmaları sonucu devrilmişti.

Kaddafi, doğup büyüdüğü Sirte'ye sığınmış, ancak kısa bir süre sonra yakalanarak, öldürülmüştü.

Sirte, başkent Trablus'un 450 kilometre doğusunda yer alıyor. 2012 yılı verilerine göre şehrin nüfusu 79 bin civarındaydı. Ancak ülkedeki çatışmalardan kaçan sığınmacılarla birlikte bu sayının 130 bine yükseldiği tahmin ediliyor.

Afrika'ya açılan önemli bir ticaret yolu

Şehir Afrika'ya açılan önemli bir ticaret yolu olarak biliniyor. Sirte ayrıca petrol ihracı yapılan sahil şehirlerine de komşu.