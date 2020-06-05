Libya ordusu, darbeci Hafter milislerini püskürtüyor. Darbeci Hafter'in elindeki stratejik noktaları teker teker alıyor.

Kritik öneme sahip Terhune de artık Libya ordusunun kontrolünde.

Kent merkezine giren Libya ordusunun, tam kontrolü sağlamak için operasyonu sürüyor.

Lojistik merkez Tarhune

İsyancı Hafter milisleri, Terhune'yi Trablus'a yönelik saldırılarda harekat, lojistik ikmal ve toplanma merkezi olarak kullanıyordu.

İşte tam da bu nedenle silah ve mühimmat sevkıyatında kullanılan şehir, Trablus'un sırtındaki hançer olarak görülüyordu.

Terhune, darbeci Hafter'e bağlı milislerden temizlenmeden başkent Trablus'un da asla güvende olamayacağına işaret ediliyordu.

Terhune, aynı zamanda ülkenin önde gelen kabilelerinden Terhune kabilesine de ev sahipliği yapıyor.

Kabile, 65 geniş aileden oluşuyor.

Uzmanlar, Terhune'nin alınmasıyla Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa tarafından desteklenen Hafter'e ağır darbe vurulduğu görüşünde.

Hatta bu gelişmenin Hafter'i, başa geçme rüyalarından uyandıracağı düşünülüyor.