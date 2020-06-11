Bakan Başağa, Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook hesabında yayımlanan açıklamasında, Hafter'e bağlı silahlı güçlerin başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune şehrinde birçok çirkin suç işlediğini ve güvenlik güçlerinin bunları belgelediğini kaydetti.

Başağa, "Alıkonulanların hepsinin yakıldığı bir konteyner bulduk. Aynı şekilde, birçok toplu mezar bulduk. Gelen ilk raporlar onlarca tutuklunun canlı canlı gömüldüğünü ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

İnsanlık suçu işlediklerini belirttiği Hafter milislerinin yargılanması ve Hafter'e bağlı askeri, siyasi liderlerin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunan Başağa, hiç kimsenin ordunun kahramanlıklarını kullanmasına ve kötülemesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Birçok hırsızlık vakası tespit ettiklerini ve suç işlemek için ülkedeki kırılgan durumdan faydalanan onlarca kişiyi yakaladıklarını aktaran Başağa, "Libya'da çözüme varmaya çalışan herkes şunun farkına varmalıdır ki; Libyalılar Hafter'in ülkenin geleceğinde bir ortaklığı olmasını kabul etmeyecektir. Kimse Hafter'e bağlı silahlı güçlerin suçlarını örtmeye kalkmasın." değerlendirmesini yaptı.

Ne olmuştu?

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Libya ordusu operasyon kapsamında bütün batı sahil şehirlerini, Vatiyye Hava Üssünü ve Batı Dağı'ndaki bölgeleri ele geçirmişti.

Cumartesi günü yapılan açıklamada Libya ordusunun, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurulmuştu.