Dibeybe Trablus merkezli "February" televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Türkiye ile yapılan anlaşmaları, herhangi bir yanlışlık olmaması için bir yıl boyunca tartıştıklarını sonra imzaladıklarını aktardı.

Türkiye ile yapılan anlaşma doğrultusunda Libya karasularında petrol arama çalışmalarını başlatmaktan geri adım atmayacaklarını kaydeden Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe; “İmzalanan protokol, bölgesel sularımızdaki büyük petrol servetimizi ve buna bağlı yatırımlarımızı güçlendirecek" ifadelerini kullandı.