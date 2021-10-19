Ülkede, 21 Ekim’den 15 Kasım’a kadar ülke genelinde karantina tedbirleri uygulanacağı duyuruldu.

Kriz Yönetim Konseyi'nin toplantısının ardından konuşan Başbakan Krisjanis Karis, durumun daha da kötüleşmesi nedeniyle ek sert önlemlerin gerekli olduğunu ifade etti. İnsanlara aşı için gönüllü olmaları çağrısında bulunan Karins, hükümetin daha fazla insanı aşı olmaya ikna edememesine yönelik eleştirileri kabul etti.

"Aşılanmamış çok fazla insan var"

Başbakan Karins, “Şu anda Letonya nüfusunun sadece yaklaşık yarısı aşılanmıştır. Kümülatif hastalık açısından dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Aşılanmamış çok fazla insan var. Sağlık sistemimiz tehlike altında. Buradan çıkışın tek yolu aşıdır. Bu gidişi durdurmak için yeni önlemler almak zorundayız” dedi.

Toplumun önümüzdeki dört hafta boyunca doktorlara yardım etmesi gerektiğini ve yeni önlemlerin kişilerarası teması en az yüzde 40 oranında azaltmayı amaçladığını da vurgulayan Başbakan Karins, “Sokağa çıkma kısıtlamaları aşılı ve aşısız herkese uygulanacaktır. Kısıtlamalar prensipte koalisyon ortakları arasında kabul edilse de onaylanması halinde perşembe günü yürürlüğe girmeden önce salı ve çarşamba günleri yapılacak hükümet toplantılarında revizyona tabi tutulacak” ifadelerini kullandı.

Üretim, inşaat ve temel işlerde çalışanlar yasaklardan muaf olacak

Alınan yeni önlemleri açıklayan Başbakan Karins, yerel saatle 20.00 ila 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirterek, sadece bu saatler dışında işe gidileceğini ve yalnızca üretim, inşaat ve temel işlerde çalışanların yasaklardan muaf olacağını aktardı.

Belirlenen tarihler arasında marketler, bakkallar, eczaneler, evcil hayvan dükkanları gibi özel olarak hariç tutulan ve temel ihtiyaç maddeleri satan işletmelerin dışındaki tüm mağazaların kapatılacağını belirten Karins, ülkede yalnızca temel hizmetlerin sunulacağını söyledi.

Okullardaki tatil döneminin 1 hafta daha uzatılacağını belirten Karins, yapılan düzenleme ile 1 Kasım'dan itibaren 1. ve 3. sınıfların okullara döneceğini, 4. ve 12. sınıfların ise 1 Kasım'dan 15 Kasım'a kadar uzaktan eğitim göreceğini belirtti.

Karins, iç ve dış mekanlarda eğlence, spor ve kültürel etkinlikler dahil olmak üzere toplanmalara izin verilmeyeceğini aktardı. 15 Kasım'dan sonra ise halihazırda yürürlükte olan aşılı ve aşısız kişilere farklı kurallar uygulayan "yeşil mod" kurallarına geri dönülmesinin planlandığını açıkladı.

