Çok Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2023 12:53

Letonya, arz güvenliği için Estonya'nın LNG terminalini kullanmak istiyor

Letonya İklim ve Enerji Bakanlığı, ülkenin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla Estonya'daki Paldiski Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Terminali'nin ortak kullanımına ilişkin çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Letonya, arz güvenliği için Estonya'nın LNG terminalini kullanmak istiyor
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Baltıklar'da doğal gaz sisteminin geliştirildiği ifade edildi.

Litvanya ile Polonya arasında doğal gaz boru hattının inşa edildiği bildirilen açıklamada, Finlandiya'da Inkoo LNG Terminali'nin operasyonel hale geldiği ve Estonya'da Paldiski LNG Terminali'nin inşasına başlandığı kaydedildi.

Letonya için sunulan LNG terminali projelerinin ticari ve operasyonel açıdan uygun olmadığı belirtilen açıklamada, "Litvanya ve Finlandiya'daki mevcut terminaller ile Estonya'da kurulacak terminale ek olarak bölgede ticari olarak kendi kendine yeten bir LNG terminali inşa etmenin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle Estonya'daki Paldiski LNG Terminali'nin ortak kullanımına ilişkin çalışmalara başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Doğalgaz
Sıradaki Haber
ABD'nin Teksas eyaletindeki bir mandırada çıkan yangında 18 bin inek telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:28
Güngören'de metruk bina çöktü: 1 yaralı
14:24
Hollanda'da parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
14:17
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
14:15
Kremlin Sözcüsü Peskov: Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak
14:28
Marmara'da deniz suyunu temizleyen pinalarla ilgili farkındalık projesi başlatıldı
14:04
Rusya: Ukrayna topraklarından yapılan siber saldırıların arkasında Pentagon var
İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan'da açılıyor
İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan'da açılıyor
FOTO FOKUS
Elektrik teline konan kuşları kurtarmak isterken akıma kapıldılar
Elektrik teline konan kuşları kurtarmak isterken akıma kapıldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ