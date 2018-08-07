Le Point dergisinin DİTİB hakkındaki 'kara dosyası'na tepki

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fransa Şubesi, Le Point dergisindeki haberde öne sürülen iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, haftalık yayın yapan Le Point dergisinin 19 Temmuz’da yayımlanan sayısında DİTİB hakkında yazılanları büyük bir üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, "Bu makale bağlamından sapmış, yanlış ve eksik argümanlara dayalı bir dizi saldırıdan ibaret olmakla birlikte, genel olarak makalenin yayınladığı dergi, hiçbir zaman DİTİB ile irtibata geçmeyerek hakkımızda çıkan yazılara da cevap verme fırsatını vermemiştir." ifadesi kullanıldı.

Fransa’da 32 yıldır 270 dernek ile işbirliği yapan DİTİB'in Fransız yasalarına uygun hareket ederek saygın bir kurum olduğu kaydedilen açıklamada, DİTİB’in aynı zamanda kamu otoriteleri ve temsilcileri ile diğer sosyoekonomik aktörlerin de yasal muhatabı olduğu belirtildi.

"Hiçbir kar amacı gütmüyoruz"

DİTİB’in tüzüğünde belirtildiği üzere "çoğulcu, hür ve demokratik sistemi, farklı dinlere ve kültürlere mensup kişilerin bir arada uyum içinde yaşamalarının teminatı olarak gördüğü" ilkesini benimsediği ifade edilen açıklamada, DİTİB'in genel kamu yararına hizmet ettiği ve hiçbir kar amacı gütmediği hatırlatıldı.

Açıklamada, Le Point dergisinin DİTİB’in hac, cenaze fonu, cenazelerin Türkiye'ye nakledilmesi gibi vatandaşlara yönelik yaptığı hizmetlerden kar elde ettiği ve yüksek meblağların Diyanet İşleri Başkanlığına havale edildiği, Diyanet yetkilisinin Din İşleri Fonunun banka hesabından kendi şahsına araç aldığı iddialarına ilişkin şu yanıt verildi:

"Üyelerine ve sevenlerine daha iyi hizmet vermeyi amaçlayan DİTİB, hac organizasyonunu, uzman ve tecrübeli kadrosu ile sağlam bir şekilde gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanlığı ile beraber yürütmektedir. Bu işbirliği ve DİTİB’in diğer tüm faaliyetleri yasal çerçevede vergi yükümlülüklerine sıkı sıkıya bağlı olarak yürütülmektedir.

Yapılan pek çok harcama ve personel gideri ödenmesini gerektirmektedir ki bu maliyetler bağış ve katkılarla karşılanmaktadır. Bu faaliyetler, uzman muhasebeciler, avukatlar ve DİTİB’in Denetim Kurulu gözetimi altında yürütülmektedir.

"Karalama amacıyla atılan bir iftira"

Bu çerçevede, Le Point dergisinin, bir Diyanet yetkilisinin Din İşleri Fonundan yararlanarak kendisine lüks bir araba alması ile ilgili yazısı, kurumu ve söz konusu kişiyi karalama amacıyla atılan bir iftiradan ibarettir ve yalandır.

Bunun yanında dergi yazısını delillendirmek için bahsettiği havalenin bir kopyasını dahi yayımlamamıştır. Aksi halde derginin okuyucuları bu işlemin ne DİTİB derneği ile ne de Din Hizmetleriyle hiçbir ilgisinin olmadığını görmüş olurdu."

Açıklamada, söz konusu derginin, Fransız mahkemesinin, DİTİB’in eski bir personeline 60 bin avro ceza ödemesine yönelik aldığı kararın, temyiz mahkemesi tarafından iptal edildiğini ve DİTİB’in haklı görüldüğünü belirtmekten imtina ettiği ifade edildi.

"Tehlikeli bir dezenformasyon yapmakta"

Tüm demokratik ülkelerin kurumlarında olduğu gibi Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının da Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmakla suçlanan personele idari soruşturma açabilmesi en tabii hakkı olduğunun altı çizilen açıklamada, "Her şeyden önce Le Point dergisi, DİTİB’in hiçbir şekilde siyasi faaliyetlerde bulunamayacağı yönündeki ilkesini göz ardı ederek talihsiz ve bir o kadar da tehlikeli bir dezenformasyon yapmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, DİTİB'in cenazelerin Türkiye'ye nakledilmesi ile ilgili olarak, tüzüğün üçüncü maddesi doğrultusunda her yıl Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonuna kayıtlı on binlerce bağışçısına ayrıntılı bir rapor gönderdiği belirtildi.

DİTİB'in birçok faaliyet sebebiyle Fransa genelindeki çok sayıda dernekten ve aynı zamanda DİTİB derneklerinden iş birliği teklifi aldığı belirtilen açıklamada, söz konusu derneklerin yasal, idari ve mali açıdan bağımsız olduğu ve DİTİB ile iş birliklerinin eğitim, sosyal ve dini faaliyetlerin organize edilmesi ile sınırlı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Tüm bu sebeplerden ötürü bu yanıtımızın Le Point dergisinin bir sonraki sayısında yayınlanmasını ve gelecekte aleyhimizde kaleme alınacak herhangi bir haber durumunda DİTİB’e de cevap hakkı verilmesini talep ederiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA