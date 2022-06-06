Batı ve Rusya, Ukrayna 'daki 22 buçuk milyon ton tahılın dünyaya sevkiyatı konusunda anlaşamıyor.



Bu konuda inisiyatif alan Türkiye, Ukrayna'dan tahıl ihracatının sağlanması için Rusya ile teknik müzakereler yapacak.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ziyareti öncesinde Rus basınına konuştu. "Rusya ve Türkiye gıda sorununu birlikte çözmek için çalışıyor" dedi.

[Grafik: TRT Haber]

Gıda güvenliği meselesinin Batı'nın düşüncesizce yaptırımlarını hayata geçirmesiyle başladığını ifade etti.

Lavrov, Putin'in kısa süre önce Karadeniz'den ve Azak Denizi'nden engellerin kaldırılarak İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan güvenli şekilde gıda tedarikinin nasıl sağlanabileceğini açıkladığını anlattı.



Rus askeri uzmanların Türk muhataplarıyla görüşmek üzere yarın Türkiye'ye gideceğini söyledi. Kendisinin de konuyu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ele alacağını ifade etti.

"İsveç ve Finlandiya NATO'ya girerse Rusya'nın güvenliğine tehdit olacak"

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki pozisyonunun hatırlatılması üzerine Lavrov, bu hususun Ankara'nın egemenlik işleri olduğu için yorumlamayacağını söyledi.

Lavrov, "Bizi ilgilendiren tek şey, eğer İsveç ve Finlandiya NATO'ya girerse, bu bizim güvenliğimiz için doğrudan tehdit olacak" görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin, Ukrayna'daki durumun normalleşmesinde hangi rolü oynayabileceğine yönelik soru üzerine Lavrov, bu hususta Türkiye'nin pozisyonunu saklamadığını hatırlattı. Lavrov, Rusya ile Türkiye arasında farklı görüşler de olduğunu belirterek, Suriye, Libya gibi meseleler dahil Türkiye ile karşılıklı etkileşimlerin farklılıkları sorun hale getirmediğine işaret etti.

Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaklaşımlarını net olarak ortaya koyarak birbirlerinin pozisyonlarına saygı duyduğunu, kaygılarını dikkate aldığını vurgulayarak, gıda güvenliği konusunda her iki liderin kısa süre önce telefon görüşmesi yaptığını anımsattı.

"Limanların açılması konusunda Rusya üzerine düşeni uzun süredir yapıyor"

Rus tarafının, Ukrayna'daki tahılın limanlardan çıkması için uzun süredir her gün insani koridor açtığını belirten Lavrov, limanlardaki yabancı gemilerin çıkması için ise Ukrayna tarafının buradaki mayınları temizlemesi gerektiğini ifade etti.

"Türk meslektaşlarımız, mayınları temizlemeye yardımcı olabileceklerini söyledi. Bizim askerlerimiz eminim bu hususu organize etmeye hazır. Daha sonra gemiler, mayın tarlasından çıkacak ve biz bağımsız ya da Türk meslektaşlarımızla birlikte bu gemilerin boğazlara kadar gidişini garanti ediyoruz. Ondan sonrası zaten Akdeniz. Biz üzerimize düşeni uzun süredir yapıyoruz."