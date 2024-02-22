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Dünya
AA 22.02.2024 02:37

Lavrov, Gazze'de yaşanan trajedinin boyutu kasıtlı olarak küçümseniyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın kışkırtmasıyla evrensel hukuk normları ve Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerinin çiğnendiğini belirterek "Gazze'de yaşanan trajedinin boyutu kasıtlı olarak küçümseniyor" dedi.

Lavrov, Gazze'de yaşanan trajedinin boyutu kasıtlı olarak küçümseniyor
[Fotograf: AA]

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Eski Sovyetler Birliği ve ABD'nin, başta Avrupa olmak üzere askeri risklerin kontrol altına alınması ve sağlam stratejik güvenliğin sağlanması için temel oluşturduğunu ancak bunun yok edildiğini belirten Lavrov, "Batı'nın kışkırtmasıyla uluslararası iletişimin temelleri baltalanıyor, devletlerin egemen eşitliği, iç işlerine müdahale edilmemesi ve halkların kendi kaderini belirleme hakkı dahil evrensel hukuk normları, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünün ilkeleri çiğneniyor." diye konuştu.

Çifte standart uygulandığını söyleyen Lavrov, Batı'nın uluslararası hukukun yerine kendi kurallarını ülkelere dayatmaya çalıştığını belirterek "Bu siyasetin temelinde sömürgecilik, siyasi, ekonomik ve insani alanlarda hakimiyet kurma arzusu yatıyor." ifadesini kullandı.

Lavrov, NATO'nun Rus sınırlarına doğru ilerlememe sözünü verdiğini ancak yine de genişleme yönünde siyaset izlediğini dile getirerek "Enerji ve gıda tedarik zincirleri bozuluyor. Bu da açlığı, yoksulluğu ve eşitsizliği körüklüyor. Bunun yanında Gazze'deki trajedinin boyutu kasıtlı olarak küçümseniyor. Burada çocuk ve kadınlar dahil ölen sivil vatandaş sayısı, Kiev'deki darbeden sonra Donbas'ta 10 yıl içinde her iki tarafta da ölen kişi sayısından daha fazla." dedi.

Küresel güvenliğe tehdit ve biriken sorunlara G20'de çözümün bulunacağına inanmadığını dile getiren Lavrov, ekonomi ve ticaret alanlarında iş birliğinin "açık" ve "eşit" olması gerektiğini vurguladı.

Bakan Lavrov, "Küresel bankalar ile vakıfların, askeri hedefleri ve saldırgan rejimleri değil, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla ihtiyaç sahibi ülkeleri finanse etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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