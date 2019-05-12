Mecliste düzenlenen özel oturuma eski cumhurbaşkanları Gyorge İvanov ile Branko Crvenkovski'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ve diğer davetliler katıldı.

Yemin belgesini imzaladıktan sonra kürsüye çıkan Pendarovski, tüm vatandaşların cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

İlk işinin muhalefete el uzatmak olacağını belirten Pendarovski, ülkesinin Avrupa-Atlantik entegrasyonlarına azami derecede bağlı kalacağını vurguladı.

Meclisteki yemin töreninin ardından "Villa Vodno" Cumhurbaşkanlığı rezidansında devir teslim töreni düzenlendi.

Pendarovski, 5 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 51,66'sını alarak ülkenin beşinci cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kuzey Makedonya'nın, eski adıyla Makedonya olarak 8 Eylül 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana altıncı kez düzenlenen seçimi kazanan Pendarovski, beş yıl görev yapacak. Pendarovski'den önce bu görevi sırasıyla Kiro Gligorov, Boris Trajkovski, Branko Crvenkovski ve Gyorge İvanov icra etti.

Stevo Pendarovski

Başkent Üsküp'te 1963'te doğan Pendarovski, 11 yıl uluslararası güvenlik ve uluslararası ilişkiler alanlarında akademisyenlik yaptı.

2001-2004'te dönemin Cumhurbaşkanı Traykovski'nin ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Pendarovski, 2004-2005'te Devlet Seçim Komisyonuna başkanlık etti. 2005-2009'da dönemin Cumhurbaşkanı Crvenkovski'nin dış politika danışmanlığını yapan Pendarovski, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) adayı olarak katıldığı 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti.

2016-2017'de milletvekilliği de yapan Pendarovski, Kasım 2017'den beri NATO Ulusal Koordinatörlüğünü de yürüttü. Evli ve bir çocuğu olan Pendarovski, İngilizce biliyor.

Kaynak: AA