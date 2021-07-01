Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, Kuzey Makedonya Dil Kurumu ile Aziz Kiril ve Metodi Üniversitesi iş birliğinde, kurumun kuruluşunun 40. yıldönümünü ve Blaje Koneski'nin 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde panel düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Kurşunlu Han'da gerçekleştirilen "Makedon Edebi Arşivi: El Yazmasından Dijital Kültüre" isimli Dil Araştırmaları Paneline Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Pendarovski, Koneski'nin ve modern Makedon edebi dilinin diğer kurucularının çalışmalarının, ne yazık ki çoğu zaman kısıtlı saldırıların ve mantıksız inkarların hedefi olduğunu söyledi.

Bunun dilsel ve kültürel kimliğe yönelik, karşısında sessiz kalamayacakları ve kalmamaları gerektiği bir saldırı olduğunu dile getiren Pendarovski, "Gerçekler ve uluslararası düzeyde bilimsel doğrulama bizim lehimize, doğaçlamalara ve siyasi yorumlara yer bırakmıyor." dedi.