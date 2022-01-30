Bir ayda 6 füze denemesi yapan Kuzey Kore, bu kez son beş yılın en güçlü füzesini fırlattı. Füze düşmeden önce, 30 dakika boyunca 2 bin kilometre irtifada Japon Denizi yönüne 800 kilometre yol aldı.

Japonya füzenin kendisine ait münhasır ekonomik bölgenin dışına düştüğünü açıkladı. Bu denemenin Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu duyurdu.

Güney Kore BM'yi acil toplantıya çağırdı

Güney Kore de Kuzey Kore'nin, nükleer ve kıtalararası füze denemelerine yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Süper güçler arasında da hipersonik füze savaşları yaşanıyor.

ABD hipersonik füze geliştirme çalışmalarını hzılandıracak

Rusya ve Çin'in hipersonik füze teknolojisinin geride kaldığı düşüncesi Amerika Birleşik Devletleri'ni harekete geçirdi.



Pentagon, Savunma Bakanı Lloyd Austin başkanlığında, ülkenin önde gelen büyük silah şirketlerinin başkanları ile bir toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



Perşembe günü yapılması beklenen toplantıda, hipersonik füze geliştirilmesi çalışmalarının bir an önce hızlandırılması gündeme gelecek.