Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma girişiminin ardından BMGK'de tartışma yaşandı

ABD, Arnavutluk, Ekvador, Fransa, Japonya ve Malta, casus uydu fırlatma girişiminin ardından Kuzey Kore'yi kınamak üzere BMGK'yi toplantıya çağırdı.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, 2017'den bu yana ikinci kez bir BMGK toplantısına katıldı.

Kim, casus uydu fırlatmasının Kuzey Kore'nin "bağımsız ve yasal hakkı" olduğunu belirterek bu girişimi "ABD ve takipçilerinin artan düşmanca askeri eylemlerini caydırmak için meşru müdafaa" olarak niteledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın, Kuzey Kore'nin yasa dışı balistik füze programını sürdürerek BMGK kararlarını ihlal ettiğini belirtmesi üzerine Kim, Kuzey Kore'nin hiçbir zaman BMGK kararlarını tanımadığını ve "gelecekte de (kararlar ile) sınırlandırılmayacağını" ifade etti.

ABD ve Güney Kore'yi "askeri çete" olarak nitelendiren Kim, iki ülkeyi "Kore Yarımadası'nı devasa nükleer sıcak savaşın muhtemel olduğu bir alana çevirmek"le suçladı.

Rusya'nın Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ve Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gıng Şuang, ABD'nin bölgedeki faaliyetlerinin gerilimi arttırdığını ileri sürerken Thomas-Greenfield, bölgesel ortak tatbikatların rutin, yasal ve savunma odaklı olduğunu ve Kuzey Kore'nin "balistik füze fırlatmalarının aksine BMGK kararları ile yasaklı olmadığını" savundu.

Biden yönetiminin diyalog çağrılarını Kuzey Kore'nin yanıtsız bıraktığını söyleyen Thomas-Greenfield'a, ortak tatbikatların "rekor seviyede" olduğunu kaydeden Gıng, diyalogların bu şartlarda sürdürülemeyeceği cevabını verdi.