Yonhap ajansının haberinde, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinin (NIS) milletvekillerine, Kuzey Kore'nin Roma maslahatgüzarı Jo Song-gil'in, kasım sonunda görev süresinin sona ermesine günler kala Roma'daki Kuzey Kore Büyükelçiliğinden ayrıldığı ve o günden beri eşi ile kendisinin nerede olduğunun bilinmediğini aktardığı ileri sürüldü.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından konuşan Güney Kore milletvekili Kim Min-ki, NIS yetkililerinin, kayıplara karışan Jo'nun üçüncü bir ülkeye iltica başvurusunda bulunup bulunmadığını ya da diplomat ve eşinin hangi ülkenin korumasında olduğuna dair sorular üzerine bunları "teyit edemeyeceklerini söylediğini" aktardı.

JoongAng Ilbo gazetesi ise, 48 yaşındaki elçinin, aralık başlarında İtalyan hükümetinden koruma talep ettiğini ileri sürdü.

Diplomatik bir kaynak da İtalya Dışişleri Bakanlığının, Kuzey Koreli diplomatın kaybolması olayıyla ilgili hiçbir şey bilmediğini aktardı.

Kuzey Kore'den konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA, Reuters