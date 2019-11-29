Kuzey Kore 2 kısa menzilli füze denedi. Kuzey Kore resmi ajansının haberine göre, yeni "süper büyük" çoklu füze fırlatma silahıyla, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un'un gözetiminde deneme atışı yapıldı.

Denemeyi izleyen Kim Jong-Un'un başarılı sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu belirtildi.

Güney Kore ordusu denemeyi doğruladı.

Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri ile başlatılan ancak çıkmaza giren görüşmelerin devamı için Washington'ın esneklik göstermesini istemiş, bunun için yıl sonuna kadar süre tanımıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin kıza menzilli füze denemelerine ilişkin, Kim Jong-Un'un kendisine karşı dürüst olduğunu söylemiş, "Kim, füze denemelerini seviyor, zaten biz de kısa menzilli füze denemelerini yasaklamadık." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: TRT Haber