Güney Kore ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Kuzey Kore adanın doğu kıyısından iki tane kısa menzilli füze fırlattı. Wonsan kenti yakınlarından fırlatılan füzeler yaklaşık 50 km irtifaya erişti ve kıyıdan 430 km açıkta denize düştü.

Yeni balistik füze denemeleri Trump ile Kim'in haziran sonunda vardığı nükleer görüşmelerin canlandırılması mutabakatı hakkında soru işaret yarattı.

Trump ve Kim, teknik olarak hâlâ savaş halindeki Kuzey ve Güney Kore arasındaki tampon bölgede görüşmüşlerdi.

Beyaz Saray, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, ilk belirlemelere göre en az bir adet kısa menzilli objenin Kuzey Kore'den fırlatıldığını, belirleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kaynak: Reuters