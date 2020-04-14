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Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Kore, Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptı.
Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilisi, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde füze denemesi yaptığını açıkladı. Yetkili, denemede kullanılan füzenin seyir füzesi olabileceğini belirtti.
Karaya atılan füzelerin sayısının henüz bilinmediğini de dile getirdi.
Kuzey Kore en son 29 Mart'ta Doğu Denizi'nde iki kısa menzilli füze denemesi yapmıştı. Kuzey Kore testi "süper geniş" çoklu roketatar denemesi olarak adlandırmıştı..
Etiketler: Kuzey Kore füze denemesiSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 10:17
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