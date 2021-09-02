Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 09:28Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Kuzey Kore, yaklaşık üç milyon COVID-19 aşısı teklifini reddetti
BM, Kuzey Kore'nin kendisine sunulan yaklaşık üç milyon COVID-19 aşısının başka ülkelere gönderilmesini istediklerini açıkladı.
Kuzey Kore yönetiminin sözcülerinden biri ülkenin küresel aşı kıtlığı nedeniyle aşıların salgından daha fazla etkilenen ülkelere taşınmasını istediğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 19 Ağustos itibariyle Kuzey Kore'de COVID-19 vakası görülmediğini açıkladı.
WHO haftalık durum raporunda, sağlık çalışanları ve grip benzeri hastalıkları olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 37 bin 291 kişinin test edildiğini ve hepsinin negatif çıktığını söyledi .
Kuzey Kore, pandeminin başlangıcından itibaren sıkı anti-virüs önlemleri uygulamıştı. Geçen yıl Ocak ayında sınırlarını kapatan ilk ülkelerden biriydi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Kuzey Kore
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