Kuzey Kore yönetiminin sözcülerinden biri ülkenin küresel aşı kıtlığı nedeniyle aşıların salgından daha fazla etkilenen ülkelere taşınmasını istediğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 19 Ağustos itibariyle Kuzey Kore'de COVID-19 vakası görülmediğini açıkladı.

WHO haftalık durum raporunda, sağlık çalışanları ve grip benzeri hastalıkları olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 37 bin 291 kişinin test edildiğini ve hepsinin negatif çıktığını söyledi .

Kuzey Kore, pandeminin başlangıcından itibaren sıkı anti-virüs önlemleri uygulamıştı. Geçen yıl Ocak ayında sınırlarını kapatan ilk ülkelerden biriydi.