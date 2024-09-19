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Dünya
AA 19.09.2024 10:44

Kuzey Kore, "süper büyük harp başlığı" kapasiteli balistik füze test etti

Kuzey Kore, "4,5 ton sınıfı süper büyük harp başlığı taşıma kapasitesine sahip" taktik balistik füze ve geliştirilmiş stratejik seyir füzesinin test atışlarının başarıyla yapıldığını açıkladı.

Kuzey Kore, "süper büyük harp başlığı" kapasiteli balistik füze test etti
[Fotograf: İHA]

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkenin lideri Kim Jong-un, söz konusu füzelerin test atışlarını izledi.

"Hwasongpho-11-Da-4.5" ismi verilen "4,5 ton sınıfı süper büyük harp başlığı taşıma kapasitesine sahip" taktik balistik füzenin test atışı, 320 kilometre menzilde isabet becerisini doğrulamak için yapıldı. Ayrıca geliştirilmiş stratejik seyir füzesinin de deneme atışı gerçekleştirildi.

Kim, testler aracılığıyla silah ve ekipman performansının geliştirilmesinin "dış güçlerin Kuzey Kore'nin güvenlik ortamına yönelik ciddi tehdidiyle doğrudan ilişkili olduğunu" belirtirken, söz konusu testlerin sonucundan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kuzey Kore lideri ayrıca, ülkenin nükleer gücünü artırma gerekliliğini vurgulayarak "bölgedeki siyasi ve askeri durumun mevcut güvenlik ortamını tehdit etmesi" nedeniyle askeri kapasitenin güçlendirilmesini en önemli mesele olarak gördüğünü ifade etti.

Füze testleri

Diğer yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), dün, Kuzey'in füze testleri konusunda açıklama yapmıştı.

Açıklamada, yerel saatle 07.00 sularında Kuzey Kore'nin Kaechon bölgesinden kuzeydoğu yönüne doğru çok sayıda kısa menzilli balistik füze ateşlendiği belirtilmişti.

Füzelerin yaklaşık 400 kilometre mesafe gittiği aktarılan açıklamada, Güney Kore'nin Kuzey'in bu eylemlerini şiddetle kınadığı bildirilmişti.

Kuzey Kore, 2 Temmuz'da da "Hwasongpho-11Ta-4.5" ismi verilen "4,5 ton sınıfı süper büyük harp başlığı taşıma kapasitesine sahip" taktik balistik füzenin başarıyla test edildiğini duyurmuştu.

Bunun ardından JCS Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, Pyonyang'ın füze denemesini "başarıyla yaptığı" iddiasının "büyük olasılıkla bir yalan" olduğunu söylemişti.

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