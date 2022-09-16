Japonya ve Kuzey Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesiyle alakalı müzakerelerden sorumlu Büyükelçi Song Il-ho, aradan geçen 20 yıla rağmen Japonya'nın ikili ilişkileri en düşük noktaya getirdiğini öne sürdü.

Song, "Deklarasyonun yayınlanmasından bu yana 20 yıl geçti ancak Japonya onu yalnızca hükümsüz kıldı. Kuzey Kore'nin bağımsızlık ve kalkınma haklarını sınırlamak amacıyla birtakım yaptırımlarla ikili ilişkileri en düşük seviyeye getirdi." dedi.

Deklarasyonun her iki ülke halkına geçmişi unutup yeniden başlama umudu verdiğini aktaran Song, "Deklarasyonun temel ruhu, Japonya'nın, 40 küsur yıllık silahlı işgali sırasında Kore ulusuna karşı işlediği suçlar ve onlara karşılık tazminata dayanarak yaptığı içten özrün ardından iki ülke arasında etkin siyasi, ekonomik ve kültürel bağların kurulmasıdır." diye konuştu.

Japonya'nın Kore ulusunu muazzam insani, maddi ve manevi zenginliğinden mahrum ettikten sonra eşi benzeri görülmemiş bir talihsizlik ve acıya neden olduğunu belirten Song, Japonya'nın kendisini "en ufak vicdan azabı olmayan bir kurban" olarak tasvir ettiği değerlendirmesinde bulundu. Song, "Bu, ikiyüzlülüğün zirvesidir." ifadesini kullandı.

Japonya'nın "gereksiz ve pervasız" eylemlerinin bedelini ödeyeceğini söyleyen Song, ikili ilişkilerin Japonya'nın tutumuna göre belirleneceğini belirtti.