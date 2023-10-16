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Dünya
AA 16.10.2023 09:54

Kuzey Kore, Japonya'nın ABD'den Tomahawk füzeleri alımını hızlandırmasına tepki gösterdi

Kuzey Kore, Japonya'nın ABD'den Tomahawk seyir füzeleri alımını hızlandırmasını "küstah bir karar" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore, Japonya'nın ABD'den Tomahawk füzeleri alımını hızlandırmasına tepki gösterdi

Ülkenin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kuzey Kore, Japonya'nın ABD'den Tomahawk seyir füzesi satın alım sürecini hızlandırmasının bölgesel gerilimi artıracağını belirtti.

Füze alışverişine ilişkin, "Japonya'nın küstahça kararı, güvenliğine yeni sorunlar ekleyecek ve Kuzey Kore Yarımadası ile bölgedeki gerilimi tırmandıracaktır." ifadesi kullanıldı.

Japonya "aceleci davranmaması" konusunda uyarılarak, ülkenin tüm eylemlerinin yakından izlendiği vurgulandı.

Japonya, 400 Tomahawk füzesi alacak

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüşmesinden sonra, 5 Ekim'de ABD imalatı Tomahawk seyir füzelerini planlandığından bir yıl önce teslim alacaklarını açıklamıştı.

Japon Bakan, tedarikin erkene çekilmesinin, ülkesinin savunma kapasitesinin daha erken ve büyük ölçüde güçlendirilmesine katkı sağlayacağını bildirmişti.

Kihara, yaklaşık 1600 kilometre menzilli 400 Tomahawk füzesinin, 2026 mali yılında Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) gemilerine konuşlandırılacağını kaydetmişti.

Satın alma planı doğrultusunda Japonya hükümetinin, 2023 mali yılı bütçesinden 211,3 milyar yen (1,4 milyar dolar) tahsis ettiği biliniyor.

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