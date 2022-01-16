Kuzey Işıkları'nın renkli görüntüsü gökyüzünü aydınlattı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de "Kuzey Işıkları" olarak adlandırılan doğa olayı gerçekleşti. Yeşil ışığın tonları sonsuz boşlukta dalgalandı.

[Fotoğraf: AA]

"Dünya'nın manyetik alanında yırtılma ve çatlak meydana geldi"

İsveç Örebro Astronomi Dairesi Başkanı Kjell Olauson, Dünya'nın manyetik alanında bir yırtılma ve çatlak meydana geldiğini ve bundan dolayı Kuzey Işıkları'nın güçlü şekilde gökyüzüne yansıdığını söyledi.

Son gelen raporları okuduğunda şaşkına döndüğünü aktaran Olauson, "Son raporlara göre Dünya'nın manyetik alanında bir yırtık oluştu. Esen sert rüzgarla birlikte Kuzey Avrupa'da görülebilen bir ışık dansına dönüştü" dedi.

Olauson, Dünya'nın manyetik alanının atmosferlerle birlikte Güneş'ten gelen radyasyonlu ışıklara karşı kalkan olduğunu da vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Almanya ve Polonya'da da görülmesi bekleniyor

Kuzey Işıkları'nın, önümüzdeki günlerde Almanya ve Polonya'dan da görülmesi bekleniyor.

Kuzey Işıkları, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.