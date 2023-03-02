Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 06:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuzey ışıkları Alaska'da izleyenleri büyüledi
[Fotograf: Reuters]
Kuzey ışıkları ABD'nin Alaska eyaletinde görsel şölen sundu. Geceyi aydınlatan kuzey ışıkları, gökyüzünü yeşile boyadı.
Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde kaydedildi.
Kuzey ışıklarının geceyi yeşile boyaması ile büyüleyici bir manzara oluştu.
Kuzey ışıkları, Güneş'in elektrik yüklü parçacıklarıyla, Dünya atmosferindeki parçacıklar arasındaki çarpışmanın sonucu ortaya çıkıyor.
Kuzey ışıkları, genellikle kutuplara yakın bölgelerde, belirli dönemlerde gözlemlenebiliyor.
Etiketler: ABD Doğal Yaşam
Sıradaki Haber
ABD'de yangın: 1 itfaiyeci öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz