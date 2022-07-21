Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 08:41Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Kuzey Akım 1'den Avrupa'ya gaz akışı yeniden başladı
[Fotograf: Reuters]
Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 1 boru hattından doğal gaz akışı, 10 günlük bakım çalışmasının ardından tekrar başladı.
Kuzey Akım projesi sözcüsü, gazın miktarını belirtmeden, akışın başladığını duyurdu.
Alman hükümeti, boru hattının, planlı bakım çalışmasından sonra yeniden açılmayacağından endişe etmişti.
Rus Gazprom şirketinden Alman operatör Gascade'e iletilen verilere göre, gün boyunca 530 GWh'lik iletim sağlanacak.
Almanya'nın enerji düzenleyicisi Federal Ağ Ajansı'nın başkanı Klaus Muller, bu miktarın, toplam kapasitenin yüzde 30'una denk geldiğini duyurdu.
Gazprom, Kuzey Akım 1 üzerinden Almanya'ya gaz akışını son haftalarda yüzde 60 oranında azaltmıştı.
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