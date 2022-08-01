Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Veliaht Prens Meşal el-Ahmed es-Sabah yeni hükümetin kuruluşuyla ilgili bir Emirlik kararnamesi çıkardı.

Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığındaki yeni kabinenin 12 bakandan oluştuğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, yeni hükümette Kültür ve Enformasyon Bakanlığına getirilen Abdurrahman el-Matiri'nin dışındaki 11 bakanın eski hükümette yer alan isimler olduğu kaydedildi.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, geçen hafta büyük oğlu Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Şeyh Ahmed Nevaf, daha önce başbakan yardımcılığı ve içişleri bakanlığı görevlerini yürütüyordu.

Kuveyt'te 1985'ten bu yana 128 gensoru sonucu 11 hükümet istifa etti, 16 bakan ise ya istifa etti ya da görevinden alındı.