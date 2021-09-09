Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 16:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuveyt'te çözüm geri dönüşüm
[Fotoğraf: AA]
Kuveyt yıllar boyu biriken çevre ve insan sağlığını tehdit eden lastik mezarlığı sorununa çözüm buldu. Yaklaşık 50 milyon eski araç lastiği geri dönüştürülecek.
Küçük bir ülke olan Kuveyt, yıllardır dünyanın en büyük lastik mezarlığına ev sahipliği yapıyor.
Ancak El-Cehra kenti yakınlarındaki mezarlık, zararlı bileşenler içerdiği için yakınındaki yerleşim birimlerini tehdit ediyor. Zaman zaman yaşanan yangınlar da, hava kirliliğine yol açıyor.
[Fotoğraf: AA]
Lastikler geri dönüştürülüyor
30 yılı aşkın süredir var olan bu sorunu ortadan kaldırmak için hükümet kolları sıvadı. Bölgeye geri dönüşüm fabrikaları kuruldu.
Lastikler, suni çim saha, çocuk parkı zemini ve koşu parkuruna dönüştürülüyor.
Ardından bu endüstriyel ürünler çoğunluğunu Körfez ülkelerinin oluşturduğu dış pazara ihraç ediliyor.
Etiketler: Çevre Kirliliği
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