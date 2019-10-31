Dünya
Kuveyt Filistin'e ilk kez büyükelçi atama kararı aldı31 Ekim 2019 Perşembe 12:52 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 13:12
Kuveyt'in El-Enba gazetesinin haberine göre, Aziz el-Dihani, Kuveyt'in gayrimukim (yerleşik olmayan) Filistin Büyükelçisi olarak atandı.
[Fotoğraf: AA]
Kuveyt'in El-Enba gazetesinin haberine göre, Kuveyt'in gayrimukim (yerleşik olmayan) Filistin Büyükelçisi olarak atanan Aziz el-Dihani'ni, büyükelçilik görevini Ürdün'den yürüteceği ifade edildi.
Haberde, atama kararının Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Ürdün Kralı 2'inci Abdullah'ın görüşmesinin ardından kesinleştiği bilgisine yer verildi.
Kaynak: AA