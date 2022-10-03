Uyarı, hükümetin bir yıldan kısa bir süre içinde ülke genelinde 150'den fazla hastalık vakası bildirmesi üzerine geldi.

NFU Poultry Board Başkanı James Mottershead, Sky News ile yaptığı bir röportajda, kuş gribinin hindilere bulaşması durumunda "katliama” neden olabileceğini iddia etti.

Mottershead, “Bu, Noel zamanı yaklaşırken gerçek tedarik zinciri sorunlarına neden olabilir. Bir çiftlik enfekte bir tesis olarak belirlenirse, bir yıla kadar üretim dışı kalabilir" dedi.

Yetkilinin uyarısı, Çevre, Gıda ve Köy İşleri Dairesi'nin (DEFRA) Norfolk ve Suffolk'ta on binlerce hindi, kaz, ördek ve tavuğun itlaf edilmesi talimatını vermesinden bir gün sonra geldi.

Bunun nedeni, üç yerel çiftlikte birkaç kuş gribi vakasının keşfedilmesiydi.