Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Türkiye'nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarıların ardından, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla sürdürülüyor.

Harekatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun da ilerleyişi devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Hamza Tümeni, bünyesinde, "özel kuvvetler" eğitimi alarak teröristlerle mücadele etmek üzere eğitilen Kürt Şahinleri Tugayı'nı barındırıyor.

Cuma günü bünyesindeki Kürt Şahinleri Tugayı’ndan 500 askeri harekata gönderen Hamza Tümeni, bu gece de 500 Kürt Şahinini Resulayn’a gönderdi.

Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında kurulan ve tamamen Kürtlerden oluşan tugay, Zeytin Dalı Harekatı sırasında da Türk askeriyle birlikte operasyonlara katıldı.

Kürt Şahinleri, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı mücadele etmek için, ağır silahlar bulunan araçlarla birliklerinden yola çıkarak Fırat’ın doğusuna gitti.

"PKK'nın zulmünü bitireceğiz"

Fırat’ın doğusuna giderek Barış Pınarı Harekatı’na katılacak tugayın tim komutanı, "Biz Hamza Tümeni Özel Kuvvetlerine bağlı Kürt Şahinleri olarak, Fırat’ın doğusuna gidiyoruz. Kürt kardeşlerimizin PKK’dan yaşadığı zulmü bitireceğiz. Suriye herkesin. Oradaki kardeşlerimizin koruyucusu biziz PKK değil" dedi.

Kaynak: DHA