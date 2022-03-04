Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy konuya ilişkin açıklamasında, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi.

Zaporijya’daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali’nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.

Ukrayna'da yaşanan gelişmeler takip edilirken, artan emtia fiyatları enflasyon ve para politikalatına ilişkin belirsizliklerin de sürmesine neden oluyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Rusya'nın kredi notunda bir kez daha indirime giderek, Rusya'nın uzun vadeli döviz cinsinden "BB " ve yerel para cinsinden "BBB-" olan kredi notlarını "CCC-"ye indirdi.

Analistler, dün, Powell'ın açıklamalarının pay piyasalarındaki risk iştahını azalttığını ve New York borsasında kapanışa yakın etkili olan satış ağırlıklı eğilimin, Ukrayna'daki nükleer endişeyle birlikte güçlenerek Asya'ya ve vadeli işlemlerde Avrupa'ya taşındığını ifade etti.

Bugün ise Ukrayna'daki gelişmelerle birlikte ABD'de istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydeden analistler, emtia fiyatlarındaki gelişmelerin de yakından izlendiğini bildirdi.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,6 değer kazanarak 1.936 dolara çıkmasının ardından, bugün Asya piyasalarında 1.935 dolardan alıcı buluyor.

New York borsası satış ağırlıklı seyrediyor

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,53, Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde de satış ağırlıklı seyrini sürdürüyor.

Avrupa'da da satış baskısı var

Avrupa pay piyasaları, dün kapanışa yakın artan satış baskısıyla günü yüzde 2'leri aşan düşüşle tamamlarken, vadeli işlemlerde endeks kontratları yeni güne yüzde 2'lere yakın düşüşle başladı.

Bölgeden Rusya'ya yaptırım kararları gelmeye de devam ediyor. Son olarak, Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini durduracağını bildirdi.

Rusya borsasının bugün de işleme kapalı olacağı açıklanırken, Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada ise, şahısların borsa üzerinden döviz alırken, toplam alım miktarı üzerinden ödemeleri gereken komisyonun yüzde 30’dan yüzde 12’ye düşürüldüğü belirtildi.

Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,16, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,84 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,35 değer kaybetti.

Asya borsalarında da bugün satış ağırlıklı bir seyir izleniyor

Çn'in son yılların en düşük büyüme hedefini açıklayacağına ilişkin haber akışı pay piyasalarında risk iştahını azaltırken, bölgede yeni tip koranvirüs salgınına ilişkin endişeler de varlığını sürdürüyor.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da işsizlik oranı yüzde 2,8'e yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,27, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,03, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,70 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti.

Yurt içinde dün Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,41, yıllık yüzde 54,44 arttı.

BIST 100 endeksi ise yüzde 1,87 değer kazanarak 2.023,29 puana çıkarken, günü yüzde 0,15 artışla 14,1209’dan tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,1500 seviyesinde işlem görüyor.