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Dünya
AA 21.10.2024 11:25

Küba'yı vuran tropikal fırtına Oscar, yaşamı olumsuz etkiledi

Küba'yı şiddetli yağış ve rüzgarla vuran tropikal fırtına Oscar, birkaç gündür elektrik kesintisinin yaşandığı ülkede hayatı olumsuz etkiledi, bazı binalar hasar gördü.

Küba'yı vuran tropikal fırtına Oscar, yaşamı olumsuz etkiledi

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, tropikal fırtınanın dün saatte 75 kilometre hızla Guantanamo kentinden karaya vurduğu bildirildi.

Açıklamada, Oscar'ın ülkede ilerlemeye devam ettiği, ani sellere ve can kayıplarına neden olabileceği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle sahil şeridindeki bazı binalar hasar gördü ve halihazırda elektrik kesintisinin yaşandığı ülkede fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Küba'da ana enerji santrallerinde meydana gelen arıza sebebiyle 18 Ekim'den bu yana milyonlarca kişi elektriksiz kalmıştı.

Yetkililer, yoğun çabanın ardından başta başkent Havana olmak üzere bazı bölgelere enerji sağlanmaya başlandığını duyurdu ancak ülkenin yüzde 80'ine hala elektrik verilemiyor ve 30 saatten fazla süredir bazı kentlerdeki kesintiler devam ediyor.

Küba'da enerji santrallerindeki arızalar nedeniyle sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor. Basında yer alan haberlere göre 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen santrallere yeterli bakım yapılmadığı için bu sorunlar tekrarlanıyor.

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Küba Fırtına Oscar
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