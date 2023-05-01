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Dünya
AA 01.05.2023 22:39

Küba'da akaryakıt krizi 1 Mayıs kutlamalarını da vurdu: Havana'daki büyük etkinlikler iptal

Küba'da yaşanan benzin kıtlığı nedeniyle başkent Havana'daki Devrim Meydanı'nda her yıl düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları bu yıl iptal edildi.

Küba'da akaryakıt krizi 1 Mayıs kutlamalarını da vurdu: Havana'daki büyük etkinlikler iptal
[Geçen yılki 1 Mayıs kutlamalarında binlerce kişi Devrim Meydanı'nda yürüyüş düzenlemişti (Reuters)]

Küba'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinliklerinin, ülkede uzun zamandır görülen akaryakıt krizi ve kötü hava koşulları nedeniyle 5 Mayıs Cuma gününe ertelendiği bildirildi.

Küba Merkez Sendikası Çalışanları Birliğinden yapılan açıklamada, yoğun yağışlar nedeniyle ülke genelindeki anma etkinliklerinin ertelendiği duyuruldu.

Hava şartlarının el verdiği ölçüde konser ve fuar etkinliklerinin yapılacağı aktarılan açıklamada, bu vesileyle 5 Mayıs'ın "iş tatili" ilan edilmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Muhalif basın ise 1 Mayıs kutlamalarının, bu yıl yapılamamasının sebebinin, benzin kıtlığı ve ekonomik sıkıntılardan kaynaklandığını aktardı.

Küba'da birçok üniversitede yüz yüze derslere ara verildiği, akaryakıt satışının karne ile yapıldığı ve yolcu taşıyan kamu araçlarına öncelik sağlandığı ifade edildi.

Ülkede, 1959 Devrimi'nden bu yana istisnalar dışında her yıl Devrim Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs etkinlikleri, 2020 ve 2021'de COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Küba'da 13 Temmuz 2021'de sokaklara dökülen yüzlerce kişi, kötüleşen ekonomik şartları ve akaryakıt kıtlığını protesto etmişti.

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