Kasım ayının sonlarında salgın kaynaklı can kaybı ve vaka sayılarını kontrol altına alan Küba, salgının ülkede yeniden tırmanışa geçmesi üzerine yeni kararlar aldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Covid-19 önlemleri kapsamında 5 Ocak'tan itibaren ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan 72 saat önceden yapılan zorunlu PCR testi talep edileceğini bildirildi.

8 günlük karantina uygulanacak

Ülkeye gelen yabancı öğrenci, bursiyer, teknisyen ve iş insanlarına da 8 günlük zorunlu karantina uygulanacağı belirtilen açıklamada, bu sürenin sonunda yeniden PCR testi yapılacağı kaydedildi.

Bugüne kadar 965 bin 571 vaka tespit edilen Küba'da, virüs nedeniyle 8 bin 322 kişi hayatını kaybetti. Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 91'ine 1. doz, yüzde 84'üne ise 2. doz aşı uygulandı.