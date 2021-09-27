Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki NATO askeri altyapısının herhangi bir şekilde genişletilmesinin Başkan Vladimir Putin'in "kırmızı çizgilerinden" birini aşacağı uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, Belarus'un, artan NATO faaliyetine karşı Moskova ile harekete geçmeyi kabul ettiğini söyledi.

Moskova'nın yakın bir müttefiki olan Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, ABD'yi Ukrayna'da kurulan eğitim merkezlerininin askeri üs anlamına geldiğini ve Putin ile konuyu görüştüklerini söyledi.