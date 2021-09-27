Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 16:49Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kremlin: Ukrayna'daki NATO genişlemesi Putin'in kırmızı çizgisini aşar
Ukrayna'da üye ülkelerinden askerlerin katıldığı NATO tatbikatı ve eğitim üslerinin kurulması kararına Kremlin'den sert cevap geldi. Açıklamada, kararın Putin'in kırmızı çizgisini aşacağı söylendi.
Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki NATO askeri altyapısının herhangi bir şekilde genişletilmesinin Başkan Vladimir Putin'in "kırmızı çizgilerinden" birini aşacağı uyarısında bulunuldu.
Ayrıca, Belarus'un, artan NATO faaliyetine karşı Moskova ile harekete geçmeyi kabul ettiğini söyledi.
Moskova'nın yakın bir müttefiki olan Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, ABD'yi Ukrayna'da kurulan eğitim merkezlerininin askeri üs anlamına geldiğini ve Putin ile konuyu görüştüklerini söyledi.
Etiketler: Rusya Ukrayna NATO Vladimir Putin
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