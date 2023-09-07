Az Bulutlu 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.09.2023 14:52

Kremlin: Ukrayna'da uranyumlu mermi kullanımının sonuçlarından ABD sorumlu olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat gönderme kararına tepki göstererek "Zayıflatılmış uranyumlu mermilerin kullanılmasının sonuçlarının sorumluluğu tamamen ABD'nin olacaktır." dedi.

Kremlin: Ukrayna'da uranyumlu mermi kullanımının sonuçlarından ABD sorumlu olacak
[Fotograf: AP]

​​​​​​​​​​​​​​Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. ABD'nin Ukrayna’ya göndereceği Abrams tankları için zayıflatılmış uranyumlu mühimmatlar hakkında açıklama yapan Peskov, bunun "çok kötü" olduğunu belirtti.

Bu mühimmatların geçmişte Yugoslavya'da aktif bir şekilde kullanıldığına işaret eden Peskov, bu mermilerin kullanımının uluslararası kuruluşlar tarafından bile kaydedilen çok üzücü sonuçlara yol açtığını vurguladı.

Peskov, "Zayıflatılmış uranyumlu mermilerin kullanılmasının sonuçlarının sorumluluğu tamamen ABD'nin olacaktır. Herkes bunun bilincinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Peskov, bu mühimmatların kullanımının daha önce onkoloji ve diğer hastalıklardan muzdarip insan sayısını artırdığına dikkati çekerek bu sorunların mühimmatların kullanıldığı bölgelerde bulunanların sonraki nesilleri üzerinde de hissedildiğini dile getirdi.

"Ermenistan-ABD tatbikatı bölgede istikrara katkıda bulunmaz"

Ermenistan'ın ABD ile tatbikat yapacak olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, "Bu durumda, elbette bu tür tatbikatların yapılması, her halukarda durumun istikrara kavuşturulmasına, bölgedeki karşılıklı güven ortamının güçlendirilmesine katkıda bulunmaz." dedi.

Rusya'nın bölgede güvenliğin garantisi işlevini yerine getirmeye devam ettiğini belirten Peskov, Moskova'nın hem Erivan hem de Bakü ile yapıcı, tutarlı, titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9-10 Eylül'de Hindistan'da yapılacak G20 toplantısında video konuşması göndermeyeceği bilgisini de paylaşan Peskov, bütün konuşmaları ve görüşmeleri Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yapacağını hatırlattı.

Öte yandan Sözcü Peskov, "ABD'nin el koyduğu Rus oligarklara ait varlıkları Ukrayna'ya gönderecekleri" konusuna ilişkin değerlendirmesinde, "Rusya'nın yurt dışındaki devlet, özel, karma mülkleriyle ilgili fonların bloke edilmesi, el konulması veya başka şekilde tutulmasıyla ilgili tüm meseleleri yasa dışı eylemler olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Kremlin ABD
Sıradaki Haber
Güney Kore ile Endonezya, nükleer enerji dahil çeşitli alanlarda 14 mutabakat zaptı imzaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'tan Türkiye ile gelişen ilişkilere vurgu
14:59
Ordu'da otomobil dereye yuvarlandı: Biri hamile 3 ölü, 2 yaralı
14:55
Letonya'da evlilikte "şahit" zorunluluğu kaldırılıyor
14:50
Erkan: 2024'te dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapacağız
14:41
Cevdet Yılmaz: Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz
14:31
Güney Kore ile Endonezya, nükleer enerji dahil çeşitli alanlarda 14 mutabakat zaptı imzaladı
Düzce'de bataklıkta mahsur kalan 4 büyükbaş hayvan kurtarıldı
Düzce'de bataklıkta mahsur kalan 4 büyükbaş hayvan kurtarıldı
FOTO FOKUS
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ