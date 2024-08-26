Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.08.2024 13:30

Kremlin: Telegram'ın kurucusu Durov'un neyle suçlandığını bilmiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Telegram’ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ilişkin yorum yapmak için erken olduğunu belirterek, "Durov'un tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmiyoruz" dedi.

Kremlin: Telegram'ın kurucusu Durov'un neyle suçlandığını bilmiyoruz
[Fotograf: Reuters]

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ordusunun Kursk’a yönelik saldırısına yanıt vermek zorunda olduklarına işaret eden Peskov, "Elbette, bu tür düşmanca eylemler uygun bir yanıt vermeden bırakılamaz. Yanıt kesinlikle olacaktır." diye konuştu.

Kursk saldırılarının, Rusya ile Ukrayna arasındaki gizli müzakereleri etkilediğine yönelik iddiaları da yalanlayan Peskov, "Müzakere yoktu ve müzakere konusu şu anda önem düzeyini kaybetti" dedi.

Durov’un Fransa’da gözaltına alınması

Peskov, Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ilişkin "Durov'un tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmiyoruz. Bu konuda henüz resmi bir açıklama duymadık." ifadelerini kullandı.

Yorum yapmadan önce durumun netleşmesi gerektiğini belirten Peskov, "Bu olmadan herhangi bir açıklama yapmak muhtemelen yanlış olur. Suçlamalar açıklanana kadar bekleyelim. Sonrasında, bazı ön değerlendirmeler yapılır." dedi.

Peskov, geçen hafta aynı günlerde Bakü’de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Durov’un burada görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğine yönelik bir soruya ise "Hayır." yanıtını verdi.

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov’un Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 24 Ağustos’ta Fransa’da gözaltına alındığı belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da dün Fransa'ya Durov'a erişim talep eden nota verildiğini bildirmişti.

Telegram'dan yapılan yazılı açıklamada, Durov’a yönelik suçlamalar "saçmalık" şeklinde nitelendirilmişti.

ETİKETLER
Fransa Kremlin Rusya Telegram
Sıradaki Haber
Fransa, Telegram'ın kurucusu Durov'un gözaltı süresini uzattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
TEKNOFEST Tarımsal İKA Yarışması finali başlıyor
13:41
Trafiği tehlikeye atarak drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza
13:34
AB toplantısında İsrailli bakanlar hakkında yaptırım çağrısının gündeme getirilmesi bekleniyor
13:32
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Ankara'ya geliyor
13:30
Fransa, Telegram'ın kurucusu Durov'un gözaltı süresini uzattı
13:26
Portekiz açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıl Dönümü
Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıl Dönümü
FOTO FOKUS
TEKNOFEST kapsamındaki "Drone Şampiyonası"nın ilk etabı tamamlandı
TEKNOFEST kapsamındaki "Drone Şampiyonası"nın ilk etabı tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ