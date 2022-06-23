Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kremlin: Rusya Ukrayna’dan tahıl çalmadı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’dan tahıl çalmadığını söyledi.
Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ukrayna ile barışın mümkün olduğunu belirten Peskov, "Ancak bu, Rusya’nın tüm taleplerinin Ukrayna tarafından yerine getirilmesinden sonra mümkün." dedi.
Peskov, bu şartların Ukrayna tarafından çok iyi bilindiğini belirtti.
Kiev yönetiminin Rusya’nın Ukrayna tahıllarını çaldığına ilişkin iddiasına da cevap veren Peskov, "Rusya hiçbir tahılı çalmadı." ifadesini kullandı.
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