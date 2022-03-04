Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Ukraynayla müzakerelere değindi.

Peskov Ukrayna ile müzakerelerde hiçbir doküman üzerinde anlaşılmadığını belirtti.

"Bundan sonra ne olacağı Ukrayna'nın reaksiyonuna bağlı" diyen Peskov, çözümü nasıl gördüklerini Ukrayna tarafına ilettiklerini belirtti.

Putin ve Biden arasında bir görüşmenin olmadığını açıklayan Sözcü, görüşmelerden sonra Ukrayna'dan tepki beklediklerini açıkladı.

Putin'den ülkelere normalleşme çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Leningrad bölgesindeki Ust Luga limanında Mareşal Rokossovkiy feribotuna bayrak çekilmesi törenine video konferans ile katıldı.

Putin, diğer ülkelere Rusya ile normalleşme çağrısı yaptı.

"Kötü niyetimiz yok, durumu tırmandırmaya gerek yok, kısıtlamalar getiriyoruz, tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz.

Rusya sadece diğer ülkelerin olumsuz eylemlerine cevap veriyor, ilişkileri normalleştirmek ve iş birliği yapmak gerekiyor

Birileri bizimle iş birliği yapmak istemezse, evet bize zarar verir. Projeleri kaydırmamız, ertelememiz gerekir. Ek yetkinlikler edinmemiz gerekecek, ama yine de duran işleri çözeceğiz, hatta bundan faydalanapıp ekonomiyi kendi kendimize yeter kılacağız"