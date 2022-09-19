96 yaşından hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in tabutu, başkent Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi’nde yapılan cenaze merasiminin ardından TSİ 17.00’de Windsor Kalesi önündeki Uzun Yürüyüş alanına getirildi.

Askeri geçit töreniyle nakledilen Kraliçe'nin tabutunun arkasında, İngiltere Kral 3. Charles ve diğer Kraliyet ailesi üyeleri yürüdü.

Kraliçe'nin naaşının geçeceği güzergahta dün geceden bu yana bekleyen binlerce kişi de geçit törenini izleme imkanı buldu.

Ayrıca, alana kurulan çok sayıda dev ekrandan da geçit töreni canlı izlendi.

[Fotoğraf: Reuters]

Kraliçesi 2. Elizabeth, Windsor Kalesi'nde St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi, özel aile töreniyle burada yapılacak.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi cenaze töreni, dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin katılımıyla tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenmişti.

Yaklaşık 2000 bin davetlinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde, ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500'e yakın dünya lideri ve üst düzey isim yer almıştı.

Eski İngiltere başbakanlarının da bulunduğu, ilahilerin okunduğu ve konuşmaların yapıldığı cenaze törenine, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılmıştı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, törendeki kısa konuşmasında, İncil'den alıntı yapmış, Canterbury Başpiskoposu da konuşmasında, "dünyada çok az liderin, Kraliçe'ye duyulduğunu gördükleri sevgiyle karşılandığını" ifade etmişti.

[Fotoğraf: DHA]

Kraliçe 2. Elizabeth'in merhum eşi Prens Philip ile evlendiği yer de olan Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törenin ardından ülke çapında 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.