Orta Amerika ülkesi Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Alvarado, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 testinin pozitif çıktığını, hafif belirtiler gösterdiğini ve genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çift doz aşı olduğunu hatırlatan Alvarado, "COVID-19 testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum, Sağlık Bakanlığının açıkladığı tedbirlere uyalım." ifadesini kullandı.

Kosta Rika'da aşılama

Nüfusu 5 milyonu aşan Kosta Rika'da bugüne kadar 7 bin 730 kişi salgında hayatını kaybetti, 745 bin 949 kişi de virüse yakalandı.

Ülkede, ulusal aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 71,9'una çift doz aşı, yüzde 11,9'una da 3. doz aşı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.