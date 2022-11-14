Kosova milli boks takımına İspanya'daki Gençler Dünya Boks Şampiyonası'na katılmak için vize verilmedi.

Kosova Boks Federasyonu dört kişilik ekibin şampiyonaya katılabilmesi için vize başvurusunun Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapıldığını açıkladı.

Başvurunun zamanında yapıldığı ancak, İspanya Büyükelçiliği’nin yanıtının olumsuz olduğu belirtildi.

Federasyon, siyasi gerekçelerle sporcuların müsabakalara katılmasının engellenmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Ayrımcılığa uğruyoruz"

Kosovalı yetkililer daha önce Hindistan ve Sırbistan’daki müsabakalara da katılamadıklarını;ayrımcılığa uğradıklarını belirtti. Dünya Boks Federasyonu'ndan konuyla ilgili açıklama talebinde bulundu.

13 Kasım’da İspanya'nın La Nucia kentinde başlayan “Dünya Gençler Boks Şampiyonası” 27 Kasım’a kadar devam edecek.

İspanya; 2008 yılında Sırbistan’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Kosova’yı tanımayan beş Avrupa Birliği ülkesi arasında yer alıyor.